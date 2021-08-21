СБУ заблокировала в Черниговской области канал нелегального изготовления и сбыта средств поражения. У злоумышленников изъяли взрывчатку, огнестрельное оружие и боеприпасы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ. Злоумышленники занимались переработкой травматического оружия в боевую, а также восстанавливали образцы устаревших моделей вооружения. Подпольную мастерскую обустроили на территории частного домовладения. По оперативным данным, дельцы планировали реализовать готовую продукцию через собственные связи. Во время обысков по месту жительства мужчин, правоохранители обнаружили: 7 пистолетов "Макаров" и "ТТ", тротиловую шашку, 7 винтовок, свыше 300 патроны к огнестрельному оружию различного калибра, комплектующие элементы к оружию, приборы и инструменты для ремонта и переработки оружия. Полученные средства поражения направили на экспертизу. Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения. Также правоохранители ищут других причастных к преступлению.

Фото: изъято оружие (facebook.com/ssu.chernihiv)