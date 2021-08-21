Руководство военного альянса НАТО будут представлены на саммите Крымской платформам 23 августа заместитель генерального секретаря Мирчей Джоанэ. Он приедет в понедельник и останется на празднование Дня независимости. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАТО. Сообщается, что Джоанэ будет находиться в Киеве 23-24 августа. Он примет участие в инаугурационном саммите Крымской платформы и выступит на панельной дискуссии "Угрозы Азово-Черноморскому региону как вызов международной безопасности: консолидация усилий и пути решения". А 24 августа примет участие в праздновании 30-летия независимости Украины. И встретится со спикером Совета Дмитрием Разумковым, вице-премьером по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, секретарем СНБО Алексеем Даниловым и нардепами. Напомним, ранее сообщалось, что участники саммита Крымской платформы уже начали прибывать в Украину, в частности, грузинская делегация.