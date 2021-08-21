В Украину прибыл премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он примет участие в учредительном саммите Крымской платформы 23 августа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса шныряли в Telegram. В повестке дня визита главы правительства Грузии насыщенная программа во Львове и Киеве, обсуждение безопасности, торгово-экономических, энергетических и туристических вопросов. Грузинская делегация также примет участие в саммите Крымской платформы. "Рад приветствовать Премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Украине … Мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ. Благодарны за такую же поддержку со стороны наших грузинских партнеров", — написал Шмыгаль. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил полный состав участников Крымской платформы. Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что одна страна под давлением России отказалась от Крымской платформы.