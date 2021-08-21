Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко зявив, что российский газопровод "Северный поток-2" — это политический проект, который нарушает правила Европейского союза. Он не может работать в коммерческих целях и должен быть остановлен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Вторник отметил, что тема "Северного потока-2" будет подниматься в ходе переговоров президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель 22 августа, а также в ходе визита украинского лидера в США. "Мы надеемся, что этот газопровод никогда не будет работать как коммерческий проект", — сказал Витренко. Он выразил убеждение, что газопропод не соответствует правилам ЕС, а это значит, что он не может быть сертифицирован и не может работать как коммерческий проект. "Мы продолжаем настаивать на том, чтобы этот геополитический проект Кремля был остановлен. В частности, из-за санкций США", — сказал Витренко. Ранее Витренко заявил, что Киев сделает все возможное, чтобы газопровод ни был сертифицированным и не смог заработать.