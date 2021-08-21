Сегодня, 21 августа, из аэропорта Кабул (Афганистан) вылетел украинскии военно-транспортный самолет Ил-76МД. Он эвакуировал людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ. По состоянию на 10.00 21 августа Ил-76МД Воздушных Сил находится на аэродроме Исламабад (Пакистан). "Количество эвакуированных граждан и возвращении в Украину уточняется", — говорится в сообщении. Самолет Воздушных сил ВС Украины находится на Ближнем и Среднем Востоке с миссией эвакуации граждан Украины и иностранцев из Афганистана, где ситуация обострилась из-за прихода к власти "Талибана".