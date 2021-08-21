В аэропорту имени Джона Уэйна, который находится рядом с Лос-Анджелесом, организовали экстренную эвакуацию. Согласно предварительным данным, пришлось эвакуировать пассажиров терминалов A, B и C. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FOX 11. В результате вылеты самолетов в окруженном районе приостановили. Пассажиры аэропорта были эвакуированы из терминалов в связи с определенным инцидентом. Речь шла о безопасности людей, находящихся в воздушной гавани. В настоящее время обстоятельства происшествия неизвестны. К месту направлены сотрудники полиции и следователи. Экстренные ведомства проверят аэропорт и установят причину эвакуации в аэропорту неподалеку от Лос-Анджелеса. Ранее пассажиров аэропорта в Варшаве эвакуировали из-за сообщения о минировании. Неизвестные заявили о "бомбе" в одном из самолетов аэропорта.