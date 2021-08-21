В Херсонской области заметно снизилась стоимость арбузов. Все потому, что урожай ягод просто "жарится" под солнцем на полях. Об этом пишет ТСН. Так, местные аграрии не видят другого способа распродать арбузы, что пропадают, как снизить цены себе в убыток. В частности, в некоторых населенных пунктах стоимость килограмма арбуза составляет три гривны. По словам фермера Белозерского района Григория, арбузы будут отдавать за копейки. Однако, жалуются, что много расходов было потрачено. Он добавил, что в этом году практически нет оптовых покупателей, которые в предыдущие годы отправляли сезонные лакомства в Киев и рынки других областей. Покупатели херсонских арбузов уже сейчас отмечают, что арбузы, которые полежали, напоминают вкус сахарной ваты.

Арбуз, который напоминает сахарную вату (фото: ТСН) На аграрном оптовом рынке в Великих Копанях арбузы стоят 3-5 гривен за килограмм. В супермаркетах — от шести гривен, а на рынке — от трех гривен. Как выбрать арбуз Лучше всего брать арбуз среднего размера без сколов и трещин. Корка должна быть твердой и блестящей. Пятно на ягоде определяет столкновения с землей. Цвет желтый или коричневый, но не белый. Усики и плодоножка — сухие. Постучите по арбузу — звук должен быть звонким. Затем сожмите плод — услышите хруст. Ударьте по арбузу — хорошая спелая ягода выдает вибрацию. Важно не покупать арбузы на обочине дорог. Ведь они там не пришли санитарный контроль. К тому же впитали в себя тяжелые металлы от проезжающих машин. Лучше идти по ягодой в торговые павильоны, где арбузы продаются на лотках под навесом. Ранее мы сообщали, что эксперт рассказала, какие арбузы и дыни в коем случае нельзя покупать. Также в Украине в разгар сезона подорожали дыни. Специалисты назвали причину и стоимость.