В Киеве водитель за рулем легковушки "Акура" наехал на известную ведущую и журналистку Наталью Влащенко, переехав ей ногу. Инцидент произошел на углу улиц Короленковской и Жилянской в Голосеевском районе столицы. После этого мужчина в авто просто исчез. О событии рассказала сама телеведущая в Facebook. Влащенко отметила, что после наезда инспектор патрульной службы, регулировал движение, не стал задерживать водителя. Произошло это вчера перед эфиром, на который спешила ведущая. Позже она с возмущением обратилась к главе МВД Дениса Монастырского с просьбой отреагировать на произошедшее. "А это норм — такое поведение на дорогах? Считайте это заявлением, хотелось бы знать — чья машина. Черный след на джинсах — от колеса. Потоки стояли или двигались очень медленно. Водитель не мог не видеть меня и инспектора", — написала Влащенко.

Водитель легковушки наехал Натальи Влащенко на ногу в Киеве (фото: https://www.facebook.com/natasha.vlaschenko) Вскоре выяснилось, что правоохранители уже нашли водителя-нарушителя — им оказался 33-летний житель столицы, передали в пресс-службе полиции Киева. На розыск им понадобилось несколько часов. По факту происшествия было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 3 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительных работ на срок до 2 лет, ареста на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на этот же срок. Ранее сообщалось, что 20 августа в центре Киева агрессивный водитель специально сбил "копа" из перекрытые улицы на время проведения репетиции парада ко Дню Независимости. Напомним, недавно телеведущая Соломия Витивицька показала, как выглядит после ДТП в Киеве, после которого она попала в больницу.