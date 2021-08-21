В Одессе туристов снова начали катать на лошадях, неделю назад сломал ногу. По словам очевидцев, это и само животное и тот же кучер. Видео опубликовали в Telegram-канале "Х ** вая Одесса". Ранее этот конь сломал ногу и упал на дорогу. Однако, несмотря на травму, владелец животного дергал ее и требовал встать. Кроме того, мужчина не обращал внимание за замечания прохожих о жестоком обращении и уверял, что с лошадью все в порядке. Через некоторое время полиция составила на мужчину административный протокол за жестокое обращение с животными. Однако, прошел всего неделю, а в городе снова увидели этого же коня и кучера, которые возили туристов. "Чтобы вы понимали. Тот самый конь и тот же кучер, и люди катаются на карете", — отметила автор ролика, уточнив, что видно, как животному трудно передвигаться. В комментариях пользователи пишут, что лошади от владельца нужно забрать. Жаль животное; Нужно лошади от таких владельцев забрать. животные; Неужели нет другого способа заработать! Нужно особенно лошади мучить !; Ну как так можно, лошади очень жаль. Этого человека нужно посадить за такое, возможно дойдет, что это не игрушка ему. Ранее мы сообщали, что на популярном украинском курорте лошади перекрасили в зебру и заставили работать в жару. Мы также писали о том, что в Чернобыле показали величественных животных.