С начала прививочной кампании в Украине проведено уже 8099146 прививок от коронавируса. Завершили вакцинацию, то есть получили две дозы вакцины, 3066426 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав Украины. В общем прививали по крайней мере одной дозой уже более 5 млн украинском. За минувшие сутки вакцинировали 147 118 человек. Одну дозу получили 60970 человек полностью иммунизированы — 86148 человек. В течение суток работали 957 мобильных бригад, 2732 пункты прививки, 329 центров вакцинации. Ранее в Минздраве заявили, что к концу лета должны сделать как минимум 10 млн прививок от коронавируса.