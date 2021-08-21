В Киеве прошла благодарственная молитва (доксология) в Михайловском Златоверхом соборе. Ее провели по случаю прибытия в Украину Вселенского патриарха Варфоломея Об этом сообщает кореспордент РБК-Украина. Молитву возглавили Варфоломей и руководитель Православной церкви Украины Епифаний. В ПЦУ это событие вважаюють исторической. Доксология началась в 10:00. На территорию Михайловского Златоверхого монастыря пропускали через ворота, желающие присоединиться к молитве прошли проверку правоохранителей. С собой требовали иметь документы, удостоверяющие личность, а также защитные маски.

Фото: патриарх Варфоломей в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина) Благодарственная молитва (доксология) в Михайловском Златоверхом соборе по случаю прибытия в Украину Вселенского Патриарха Варфоломея Благодарственная молитва (доксология) в Михайловском Златоверхом соборе по случаю прибытия в Украину Вселенского Патриарха Варфоломея Posted by Православная Церковь Украина on Friday, August 20, 2021 Напомним, в воскресенье в 09:00 на территории Софийского собора под открытым небом пройдет Божественная литургия, которую возглавит Варфоломей. Патриарх Варфоломей прибыл в Украину вчера по приглашению президента Владимира Зеленского с визитом ко Дню независимости Украины.