Налеты на небных миндалинах — всегда это стрептококковый тонзиллит (ангина)? Всегда требует лечения антибиотиком? Этим вопрос много украинский интересуются на приемах у врачей. Действительно нужно сразу хвататься за антибиотики при симптомах ангины, рассказала врач-оториноларинголог Оксана ЮСИПЕЙ в Facebook. Откуда берется ангина Острый тонзиллит или ангина может вызываться многими вирусными (Эпштейна-Барр (мононуклеоз), аденовирусы, энтеровирусы, грипп А и Б и парагрипп), бактериальными (включая стрептококком группы А (СГА)) и иногда грибковыми патогенами (Candida). Также не стоит забывать о более редкие болезни, как то дифтерия, корь, туляремия, гонорея и другие. Согласно статистике стрептококковый тонзиллит встречается всего в 5-15% случаев у взрослых и у 20-30% — у детей. "Здесь следует отметить, что у детей до 3-х лет острый тонзиллит СГА случается крайне редко! Чаще всего — это маленькие пациенты в возрасте от 5-15 лет", — говорит врач. Итак, если мы видим, что у ребенка или взрослого человека температура тела выше 38 градусов, отсутствуют кашель и насморк, болезненные и увеличенные переднешейные лимфатические узлы, отек и экссудат на миндалинах — можем заподозрить острый тонзиллит СГА. Но только заподозрить. Чтобы подтвердить диагноз целесообразно выполнить стрептатест (быстрый и простой для выполнения теста, который подтвердит или отрицать наличие СГА). "Если стрептатест положительный — необходима рациональная антибиотикотерапия, которую назначает только врач. Если экспресс-тест на СГА оказался отрицательным, а врач видит упомянутые симптомы, нужно выполнять мазок из зева на флору и чувствительность к антибиотикам", — говорит специалист. Врач отмечает: периодически всех обследовать на наличие СГА не требуется. Поскольку часто этот возбудитель обнаруживают у здоровых лиц и это не имеет клинического значения. "Почему акцентируем внимание на СГА? Такие тонзиллиты могут иметь тяжелые осложнения в дальнейшем (ревматическая лихорадка, гломерулонефрит и т.д.), поэтому нуждаются своевременного и правильного лечения. Итак, подытожим:" красное горло "," рыхлое горло ", высокая температура тела, налеты на миндалинах — это еще не повод для приема антибиотика ", — резюмировала врач. Ранее мы писали о том, что нутрициолог дала список натуральных антибиотиков от ангины, цистита и даже коронавируса. Напомним, что в Украине повысились цены на лекарства, и тенденция к удорожанию фиксируется с начала 2021-го.