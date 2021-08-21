В городе Гронинген в Нидерландах электромобиль Volkswagen ID.3 сгорел сразу после зарядки. Воалелица и ее дочь едва успели покинуть вспыхнула машину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на InsideEV's В городе Гронинген в Нидерландах электромобиль Volkswagen ID.3 сгорел сразу после зарядки. Машина была припаркована на улице на парковке месте, зарезервированном для электромобилей, и непосредственно перед возгоранием была подключена к зарядной станции. Владелица электромобиля отключила зарядный кабель, чтобы начать поездку. Она едва успела посадить своего ребенка в машину и хотела сесть за руль, как заметила дым, после чего тут же появилось пламя. Женщина с ребенком успели быстро покинуть электрокар, начал палаты, и не пострадали. Чего не скажешь о самой машине. Пожежшикы быстро прибыли на место инцидента, быстро справились с огнем, но это не помогло Фольксвагена — машина сгорела дотла и не подлежит восстановлению. Более того — от огня пострадал электрокар Nissan Leaf первого поколения, стоящего рядом. У него от высокой темературы оплавился передний бампер. Раньше не встречалось сообщений о пожарах VW ID.3, поэтому, не исключено, это событие — первый случай возгорания этой модели в процессе зарядки. Как сообщается, в Volkswagen уже начали расследование пожара. После установления причин пожара компания сообщит при вискновкы владелицу машину и городские власти. Напомним, китайская компания GAC представила самую быструю зарядку для электромобилей. Время зарядки кроссовера Aion V составляет всего восемь минут от 0 до 80%. Также сообщалось, что китайский аналог Google представил полностью автономный электромобиль. Машина без руля и педалей управляется автопилотом пятого уровня автономности.