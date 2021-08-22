Фото времен СССР обычно выполнены в так называемом жанре «соцреализма», показывающие, как жили люди в те времена. А вот фотография, как искусство, была не особо развита. Однако некоторые кадры стали исключением. Об этом пишет interesnoznat. Смотрите ниже в нашей статье яркие из 155 работ "подпольных" фотографов Советского Союза, которые были проданы на, пожалуй, самом известном лондонском аукционе "Сотбис" за безумные деньги. В 2013 году за них выложили 313 000 фунтов стерлингов, по тогдашнему курсу это около 4 млн грн. Эти снимки уникальны тем, что позволяют зрителю увидеть скрытые стороны советского общества, рассмотреть то, что оставалось без внимания цензуры. Неудивительно, что коллекция вызвала фурор. Ранее мы писали о запрещенных фото из Советского Союза, которые не успели уничтожить. Также известный блоггер показал фото последних дней СССР, на которых показана вся правда жизни в то время.