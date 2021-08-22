Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина порадовала поклонников новыми семейными кадрами — певице удалось вырваться на отдых на греческий остров Корфу вместе с мужем Валом Бебко и сыном Даниилом. В своем Instagram артистка показала яркие фото из отпуска, а заодно и похвасталась фигурой в купальнике. На первом снимке Юлия изображена с сынишкой — она сидит на скамейке в бежевом комбинезоне, а 5-летний Даня мыло прилег маме на колени. После чего звезда взбудоражила фанатов жарким кадром с яхты, на котором она предстала в раздельном черно-белом купальнике и кепке. Санина эффектно позировала на фоне моря и солнца, демонстрируя упругий пресс и стройные длинные ноги. "Corfu 2021", — лаконично подписала фото певица.

Юлия Санина захватила точеными формами в купальнике (фото: instagram.com/the_hardkiss) Еще несколько атмосферных снимков она выложила в разделе Сторис своего аккаунта.

Юлия Санина показала яркие фото с отдыха в Греции с мужем и сыном (фото: instagram.com/the_hardkiss) Фолловеры искупали Юлию в комплиментах и сравнили с греческой богиней, восхищаясь ее формами. Юлечка, которое шикарное тело Вы прекрасны! Это потрясающе, Юля — вы и виды Фигура бомба Вы невероятная! Сногсшибательная! Лучшие Красавица Греческая богиня Идеальная Очень красивая Юлия — вы просто идеал Довгоножка, очень красивая Безусловная красавица и супер-очаровательная женщина !!! Ваши фото вдохновляют Ранее мы писали, что Юлия Санина покорила трогательной фотосессией с мужем и сыном.