Испорченные продукты или еда очень низкого качества может попасть в корзину покупателя не только на рынках, но и в супермаркетах, и обычных магазинах — страховки нет от этого нигде. Реализаторы не всегда знают о реальном качестве продукта и только покупатель может принять решение о покупке. Считается, что на рынках продукты более качественные и свежие, поскольку их выращивают самостоятельно, в домашних условиях. Но так ли это на самом деле? Эти советы помогут вам избежать покупки некачественных продуктов. Попросите документы и сертификацию У каждого продавца на рынке должны быть сертификаты безопасности товаров, сертификаты соответствия нормам и разрешение на продажу. Многие продавцы не хотят тратить время и силы на оформление этих бумаг, но, если они есть — вы можете быть уверены, что этот товар действительно качественный. берите пробу На рынках продавцы предлагают попробовать товар. Это не очень безопасно, но чаще всего продавцы предлагают, если уверены в качестве своего товара. Есть важный нюанс — следите за тем, что именно вам предложили попробовать и что вам пытаются продать, потому что иногда это товары из разных банок или ящиков. Получите рекомендации у знакомых или соседей Часто вам друзья или соседи сами рекомендуют продавца на рынке с качественным товаром, который они уже приобрели ранее. В районных магазинчиках или на небольших рынках такие советы очень даже работают. Есть продавцы, которые свой товар предлагают в определенные дни, время в течение нескольких лет — и это лучшая реклама. Договоритесь с продавцом Разговорят продавца, и вы быстро поймете, он хочет просто продать свой товар или хочет получить постоянного клиента. Договоритесь с ним, что вы вернете товар, если обнаружите дома плохого качества. Попросите чек и посмотрите на реакцию — если продавец быстро согласится, то он уверен в качестве. Если начнет размышлять или придумывать причины отказа — стоит задуматься. При покупке мяса — вооружитесь перчатками У продавца мяса требовать документы нужно обязательно, и обратите внимание на дату — такая справка выдается ежедневно нова. У хорошего мяса должен быть приятный запах, без примеси кислинки или хлорки. Если нажать пальцем на филе, то свежий продукт быстро восстановит форму. При покупке рыбы обратите внимание на жабры — они должны плотно прилегать к тушке, иметь красный, но не яркий цвет. Понюхайте их — именно с этого места рыба начинает портиться. При разрезе все внутренние органы рыбы должны быть целыми, а кости не должны отходить от тушки. Если вам попался некачественный товар — жалуйтесь На каждом рынке есть администрация, где можно проверить купленный товар или пожаловаться на его качество. Продавца могут оштрафовать, заставить вам обменять товар или запретить торговлю на рынке. Напомним, ранее мы писали о том, какие продукты категорически нельзя сочетать в одной тарелке. А также рассказывали о том, что делать, если вы нашли в продуктах живность.