В Китай семьям разрешили иметь третьего ребенка. Их больше не будут штрафовать по этому поводу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News. Решение вынес Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей. Причиной стали опасения по поводу раннего старения населения и падения рождаемости. Это означает, что китайцев больше не будут штрафовать за нарушение ранее введенного ограничения на наличие двух детей. Комитет также призвал власти к новым мероприятий в сфере финансов, налогообложения, школьного образования, жилья и занятости, чтобы "облегчить бремя семей". Шесть лет назад власти Китая отменила политику одного ребенка, которая угрожала парам штрафами или потерей работы. Запрет ввели в 1979 году и сначала власти страны гордились этим, поскольку им удалось предотвратить 400 миллионам дополнительных родов в самой густонаселенной стране мира, сэкономив ресурсы и способствуя экономическому росту. Напомним, что в Китае позволили применения еще одной вакцины для детей. Ею можно будет прививать малышей уже с 3-летнего возраста.