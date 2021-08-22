Во вторник, 24 августа, состоится экстренные переговоры лидеров стран "Большой семерки". Они обсудят ситуацию в Афганистане. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Twitter. "Во вторник я соберу лидеров стран" Большой семерки "для проведения срочных переговоров по ситуации в Афганистане. Жизненно важно, чтобы международное сообщество работало совместно для обеспечения безопасной эвакуации, предотвращения гуманитарного кризиса и оказания поддержки афганскому народу для закрепления достижений последних 20 лет", — написал он. Напомним, ранее Борис Джонсон заявил, что Великобритания готова работать с "Талибаном".