Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня прибыла в Киев, где провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она заявила, что Россия является участником конфликта на Донбассе Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Меркель на совместном брифинге с президентом Украины. "Россия является участником конфликта, правильно, что отказываются вести прямые переговоры с представителями сеператистив", — заявила она. Меркель отметила, что минские договоренности хотя и не привели к удовлетворительному состоянию, но установили "тишину" на Донбассе и над этим надо постоянно работать. Напомним, Меркель сделала заявление о нормандскую встреча после встречи с Путиным. По ее словам, нужно формировать повестку дня. Также Меркель высказалась за продление контракта на транзит газа по Украине после 2024 года.