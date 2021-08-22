Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила, почему не сможет быть на Крымской платформе. Сегодня ее прощальный визит. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Ангелы Меркель на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вместе с тем, она заявила, что аннексия Крыма — это нарушение международного права. "Это такой прощальный визит, в качестве канцлера я больше не приеду. Мы говорили, что приедет глава МИД. То, что он не приедет, не связанное с Россией, это связано с ситуацией в Афганистане", — пояснила Меркель. Напомним, Маас не приедет на Крымскую платформу. Германия заменит своего представителя. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил полный состав участников Крымской платформы.