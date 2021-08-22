Уже совсем скоро, во вторник 24 августа, украинцы будут отмечать 30-летие Дня Независимости Украины. В честь праздника состоится тройной парад: на Крещатике в Киеве, в Одессе, и на реке Днепр в столице. Где и когда можно посмотреть на парад — читайте в материале Styler ниже. Трансляция парадов 24 августа на телеканалах Телеканал UA: Первый. Начало парада будет в 10:00, но трансляция торжеств начнется с 8:40. Телеканал 1 + 1. Начало парада будет в 10:00. Трансляция парадов 24 августа в сети Facebook-страница Офиса президента Украины. YouTube-канал Офиса президента Украини.Що покажут на параде В торжественном мероприятии примут участие более 5000 военнослужащих и представителей оборонного сектора. Также будет 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники. Напомним, в Киеве на репетиции парада заметили танк, оклеенный скотчем. Это вызвало удивление в сети. Позже стало ясно скотч прикрепили, поскольку клейкую ленту часто используют при окрашивании техники под камуфляж. Скотч решили не снимать перед парадом, чтобы узор не потемнел от копоти за время репетиции парада. Мы также писали о том, что в центре Киева мужчина с пистолетом на авто прорывался на репетицию парада.