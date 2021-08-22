Гороскоп 2021 расскажет о четырех знаки Зодиака, которым выпадет уникальный шанс изменить свою жизнь к лучшему во время августовской полные. Она наступит сегодня, 22-го числа в 15:02 по киевскому времени. Кто эти счастливчики, сообщает 1001goroskop. овен В сторону Овна подует ветер перемен. Вас ждут интересные новости, события или планы, которые внесут в вашу жизнь коррективы. Предполагаемая встреча с человеком, которого вы не видели много лет, новый проект, предложение работы, путешествие. А Овнов-одиночек может ожидать интересное знакомство. Главное-смело идите на встречу новому и не замыкайтесь в четырех стенах. рак Рак сможет почувствовать себя хозяином положения в деловой сфере жизни. Вы будете контролировать ситуацию, умело дергая за ниточки. Вы сможете добиваться поставленных целей, при этом будет соблазн пойти по головам. Астрологи рекомендуют все же прислушаться к мнению со стороны, чтобы не испортить отношения с окружающими. Козерог Вы можете почувствовать желание стать частью любой системы. Например, влиться в новый коллектив, сменить место работы, пойти учиться или даже вступить в брак. Иными словами, Козерог способен задуматься о своем месте в жизни и начать действовать, чтобы занять достойное место под солнцем. НЕ противтеся этом порыва — он поможет вам продвинуться вперед по социальным или карьерной лестнице. водолей Перед Водолеем встанет нелегкая задача, от решения которого зависит очень много. Возможно, от вас потребуется принятие окончательного решения в каком-то вопросе или важный шаг, который задаст в жизни новое направление. Астрологи говорят, что ваши решения должны быть взвешены и продуманы, ведь последствия этого выбора еще долго будут давать о себе знать. Ранее астролог Арина Артуровна рассказала, кому принесет удачу, а кому — опасности Венера в Весах. Также мы писали, что наступает время ретроградного Урана. Что нельзя, можно и нужно делать в этот период.