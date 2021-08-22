Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил, что уйдет с поста лидера Социал-демократической рабочей партии и поста премьер-министра страны. Он намерен покинуть пост в ноябре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT. "Я был председателем партии 10 лет, премьер-министром — 7 лет. Но всему приходит конец. Я хочу создать своему преемнику лучшие условия", — сказал он. Левен сообщил, что о своем желании покинуть пост он объявил исполнительному комитету партии и Председателю Комитета по выдвижению кандидатур. "Я сообщил исполнительному комитету партии и Председателю Комитета по выдвижению кандидатур, хочу оставить должность председателя партии на партийном съезде в ноябре, а затем также прошу быть уволенным с должности премьер-министра", — добавил Левен.