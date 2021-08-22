Американские ученые научили робота разбирать и утилизировать все компоненты аккумуляторных батарей электромобилей. Робот может справиться со всеми типами батарей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Oak Ridge National Laboratory. Специальную роботизированную установку разработали специалисты лаборатории Ок-Ридж Министерства энергетики США. Робот разбирает тяговые батареи электромобилей, отработавших свой срок, и делает это в десять раз быстрее, чем сейчас могут делать рабочие фабрик вручную. Манипулятор с подключенным к нему блоком управления обученный нескольких операций. Самая простая — демонтаж отдельных целых блоков для вторичного их использования. Более глубокий уровень разборки позволяет разделять поэлементно сами блоки и даже выделять отдельно все редкоземельные металлы — кобальт, литий и др. Интересно, что робот создан не с нуля. До этого он помогал утилизировать компьютерные жесткие диски и извлек из них неодимовые магниты, а с новым программным обеспечением освоил и разборка батарей. Разработчики новой технологии уверены, что в ближайшие годы смогут сделать свое изобретение серийным, ведь пока не предложено других массовых и простых решений для переработки и вторичного использования батарей после окончания срока их работы. Так, компания Tesla недавно демонстрировала свою разработку, но она может разбирать только батареи одного стандарта — в то время как робот лаборатории Ок-Ридж справляется со всеми видами батарей. Напомним, китайский IT-гигант Baidu (аналог Google) представил полностью автономный электромобиль. У концепта Apollo форуме руля и педалей — управление осуществляется автопилотом высшего, пятого уровня автономности. Также сообщалось, что китайская компания GAC представила самую быструю зарядку для электромобилей. Зарядка батареи от 0 до 80% занимает всего восемь минут.