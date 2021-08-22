В Черниговской области в детском саду отправилось четверо детей. Их госпитализировали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Черниговской области. Сообщение об отравлении детей 2015-2018 годов рождения поступило в полицию 21 августа. Трем мальчикам и одной девочке стало плохо вечером накануне. Детей доставили в больницу. Они жаловались на тошноту и боль в животе. Предварительно правоохранители установили, что дети посещают один и тот же дошкольное учреждение в Менской территориальной общине. На место выезжали следственно-оперативная группа Корюковского районного отдела полиции и специалисты Государственного учреждения "Черниговский областной центр по контролю и профилактике болезней МЗ Украины". Правоохранители открыли производство по ч.1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений). Санкции статьи предусматривают штраф, арест на срок до шести месяцев, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.