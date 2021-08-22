В Израиле на границе с сектором Газа во время массовых беспорядков был ранен пограничник. Силы обороны Израиля нанесли ответный удар по объектам хранения оружия ХАМАС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel. Силы обороны Израиля сообщают, что военные нанесли авиаудары по четырем местах хранения оружия ХАМАС в секторе Газа. Атаку осуществили в ответ на обстрел границы, в результате которого был тяжело ранен пограничник. Нападение на пограничника произошел после крупных столкновений во время демонстрации, организованной террористической группой ХАМАС и другими группировками. Группа палестинцев пытались перелезть через бетонный забор на границе сектора Газа с Израилем. Мужчина с пистолетом подбежал к небольшому окошку в бетонной стене вдоль границы и сделал несколько выстрелов, попав в пограничника. Также группа других мужчин пытались выбить у него оружие — они били по нему трубой и бросали камни. "Солдат сопротивлялся и не позволил вынуть пистолет из его рук", — заявили Силы обороны Израиля. Однако в результате нападения молодой 21-лений пограничник получил тяжелое ранение в голову и был доставлен в критическом состоянии в медицинский центр в Беэр-Шеве. Он перенес тяжелую операцию и его состояние до сих пор не улучшилось. Армия обороны Израиля отмечает, что удары были ответом на беспорядки и ранения сотрудника пограничной полиции. "Террористическая организация ХАМАС продолжает вести Сектор Газа к террору, используя при этом гражданское население", — говорится в заявлении армии. Напомним, что ранее Израиль обстреляли взрывчатыми пулями. В результате возникли несколько пожаров.