В Киеве водитель маршрутного автобуса устроил драку с пассажиркой, а затем силой ее вытолкал из салона транспортного средства. Инцидент происходил на глазах у других пассажиров, и очевидцы утверждают, что водителю помогала кондуктор. Детали инцидента рассказали в сообществе "Новая полиция Киева" в Facebook. По данным очевидцев, скандал произошел в маршрутке № 444, который курсирует от станции метро "Дружбы народов" до улицы метрологической (Феофания). Пассажиры рассказали, что драку устроил водитель маршрутки. Он силой схватил женщину за одежду и начал выгонять ее из транспорта. Женщина начала сопротивляться, и водитель устроил драку, в этот же конфликт ввязалась кондуктор маршрутки, которая была одета в спортивный костюм. "Драку отобразить не удалось, это ее финал. Свидетелями драки были все пассажиры. Началом истории была хамское поведение водителя и кондуктора в отношении пассажиров-пенсионеров. Повторюсь: драку устроил водитель, ногами, руками женщину в живот !!", — говорится в сообщении. Также, пассажиры добавили, что пострадавшей оказалась женщина-иностранка, которая могла объясниться на русском языке. Женщина пыталась снова вернуться в салон маршрутки, и конфликт пошел по новому витку. Однако девушка-кондуктор руками и ногами вытолкнула иностранку и кричала ей вслед: "Я сказала, вышла!". На видео, которое опубликовали пассажиры, видно, что женщина подошла к водителю со словами ломаном русском языке: "Я такой же человек, как и вы". Но после этих слов ее начали бить и выгонять из транспорта. Пассажиры маршрутного такси предупредили водителя, что опубликуют видео в социальных сетях и пытались защитить женщину. Видео инцидента можно посмотреть здесь. Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове пассажирка отказалась оплатить проезд, потому что она "несчастная женщина".