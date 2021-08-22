В Одессе на прежнем специальном объекте "Татарка" обнаружили 29 могильников жертв НКВД. Этот объект находится на 6 километре Овидиопольской дороги. На данный момент уже 29 могильников раскопаны — это отдельные ямы, где похоронены жертвы "красного" террора. Об этом говорится в публикации Украинского института национальной памяти на Facebook. Ранее на этом же месте были обнаружены расстрельные ямы. Эти ямы шли с интервалом в 1 метр, а кости погибших в них лежали в несколько слоев. Трупы расстрелянных присыпали землей на 20-30 см, а сверху насыпали мусор. Затем эту свалку сравнивали, чтобы скрыть места массового убийства. Место указал одесский историк Александр Бабич, который нашел в румынских архивах материалы о массовых расстрелах и захоронения НКВД возле Одессы в 1930-х годах. Было принято решение о начале раскопок. На этом месте планируют в будущем создать сквер-мемориал в память о погибших, а останки могут перезахоронить в другом месте. "Масштаб могильников жертв НКВД в Одессе поражает своими масштабами. На сегодняшний момент, только после изучения Юго-Западного сектора бывшего спецобъекта НКВД" Татарка "на 6 км Овидиопольской дороги в Одессе, найдено по крайней мере 29 могильников — отдельных ям, где были похоронены расстрелянные одесситы — жертвы коммунистического террора ", — говорится в сообщении. Как отмечают специалисты, количество могильников еще подсчитывается, а количество жертв пока неизвестно. Однако уже сейчас можно сказать, что данный объект захоронений — один из крупнейших в Украине. По архивным документам, могильники могут находиться и на территории воинской части, которая граничит с полигоном. Также работы не проводят в той зоне, где проложены силовые электрокабели.

В Одессе обнаружили 29 могильников жертв НКВД (Фото: facebook.com/uinppivden) Напомним, ранее мы писали о том, что во Кропивницким археологи обнаружили захоронение, которому 3 и 5000 годов. А также рассказывали о том, что в Конотопе решили отпраздновать День Независимости на месте бывшего концлагеря.