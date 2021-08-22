Погода в Украине до конца августа будет постепенно портиться, во многих регионах зарядят дожди. Однако температура воздуха в целом останется комфортной и не опустится ниже 20 градусов, за исключением некоторых областей, где перепады станут более существенными. Об этом говорится в прогнозе до начала сентября на сайте Gismeteo. Какая погода ожидается в период с 22 августа по 4 сентября в разных областных центрах Украины, которые охватывают центральные, северные, южные, восточные и западные регионы: В Киеве "сезон дождей" начнется с 24 августа, со дня Независимости, и продлится практически все эти две недели. Интенсивные осадки прогнозируются в такие даты: 25-27, 30-31 августа и 3-4 сентября. Термометры покажут спад с +26 до +18 градусов 25 августа, но затем поднимутся до +20 .. + 24 градусов. Во Львове сильные ливни с грозами пройдут 23-24 августа, затем один пасмурный день отдыха, и снова начнет заливать — до 4 сентября включительно. В таких обстоятельствах будет достаточно прохладно: около +20 … + 23 градусов, а иногда столбики термометров опустятся и до +18 градусов. В Одессе ближайшие две недели температура воздуха в дневное время будет около +24 … + 27 градусов. С осадками в Южной Пальмире будет спокойнее: дожди с грозами ожидаются только в такие даты: 25, 27-28, 30 августа и 1-2 сентября. В Харькове столбики термометров покажут около +24 … + 29 градусов, но в первый день осень будет немного свежее: +20 градусов. К концу августа кратковременные дожди будут редким явлением, а 1-2 сентября пройдут грозы. В другие даты — сухо и ясно. В Днепре затяжные дожди с грозами начнутся уже с 30 августа, а до этого будет преимущественно ясно, осадки маловероятны. Температура воздуха прогнозируется около 25 … + 29 градусов, но в отдельные дни будет "прохладнее": +22 … + 23 градусов в самом конце августа и в начале сентября. В Луганске почти все две недели — дожди и грозы, с редкими исключениями День Независимости 24-го, потом 28 августа и 4 сентября. Несмотря на длительные осадки, будет тепло: температура воздуха составит около +26 … + 31 градус, но с начала сентября столбики термометров упадут до +23 … + 25 градусов. В Луцке последние дни лета и начало сентября пройдут под дождем, а в некоторые даты — ливнями. Интенсивные осадки ожидаются 24 августа. Будет прохладно — весь этот период температура воздуха составит около +17 … + 20 градусов (максимум 22). В Черкассах "сезон дождей" стартует с 25 августа, но осадки сильными не будут. Столбики термометров все эти две недели будут колебаться между показателями +22 и +25 градусов. В Херсоне дождливых дней будет мало — осадки прогнозируются в такие даты: 27 и 30 августа и 1-3 сентября. Тепло здесь задержится, и температура воздуха составит около +25 … + 30 градусов (разве что начало осени будет немного "свежий" — до +23 градусов). В Чернигове станет заливать уже с понедельника, причем дожди ожидаются довольно интенсивные. Столбики термометров до конца августа и в начале сентября будут показывать около + 18 … + 23 градусов. Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко в своем прогнозе рассказала о погоде на долгие праздничные выходные в Украине.