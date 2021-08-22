В Великобритании людей, больных коронавируса, будут тестировать на антитела бесплатно. Соответствующую программу запустил правительство страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News. Новая правительственная программа предназначена для сбора данных о защите антител для людей после заражения различными вариантами коронавируса. Она вступит в силу со вторника, 24 августа. Это означает, что любой человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающего в Англии, Уэльсе, Северной Ирландии и Шотландии сможет принять участие в программе при прохождении теста ПЦР. Если у участника окажется положительный результат на COVID-19, ему будут отправлены два домашних теста на антитела. С помощью теста нужно будет взять анализ крови из пальца и отправить его обратно в лабораторию. Первый из этих тестов следует сдать как можно скорее после получения пациентом положительного результата, а второй — через 28 дней. Также известно, что по данным британского Агентства по безопасности здоровья (UKHSA), которое осуществляет эту программу, в программе будет задействовано до 8000 человек. Напомним, что в Великобритании вакцинировали от коронавируса уже 75% взрослых.