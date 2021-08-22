По меньшей мере 20 человек погибли за последние семь дней в аэропорту Кабула и его окрестностях во время эвакуации. За неделю в столичном аэропорту толпы увеличивались каждый день, мешая работе военным, проводят эвакуацию из Афганистана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. "Кризис за пределами аэропорта Кабула вызывает сожаление. Наша цель — эвакуировать всех иностранцев как можно скорее. Наши силы держатся строго на расстоянии от внешних районов аэропорту Кабула, чтобы предотвратить каким — либо столкновением с талибами", — сказал чиновник НАТО, попросивший об анонимности. Быстрый захват власти талибами вызвало страх перед репрессиями и возвращением к строгой версии исламского права, которую суннитская мусульманское группировки применяло, когда была у власти два десятилетия назад.