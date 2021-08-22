Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский сегодня провели переговоры. Они обсудили "Северный поток-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского на совместном брифинге с канцлером Германии. "Важным вопросом была энергетическая безопасность -" Северный поток-2 ". Мы инициювлы проведения констультации с Европарламентом и правительством Германии в ближайшее время", — заявил он. Зеленский также заявил, что это политический проект, который несет угрозу для всей Европы. Встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель с представителями СМИ. Встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель с представителями СМИ. Posted by Офис Президента Украины on Sunday, August 22, 2021 Напомним, в водах Дании завершили укладку труб "Северного потока-2". Ранее Россия обвинила США в "подрыве отношений" из-за санкций по "Северному потоку-2".