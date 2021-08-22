Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона поддерживает проведение нормандской встречи. Но, пока нет прогресса, нужно давить на Россию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель. По его словам, Украина выступает за установление режима постоянного прекращения огня на Донбассе, обмен пленными, открытие КПВВ и доступ на оккупированную территорию представителей июня креста. "Наша позиция относительно проведения саммита" нормандской четверки "неизменна. Пока отсутствует прогресс, давление на РФ сохраняться. Мы хотим видеть активные усилия партнеров", — заявил он. Встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель с представителями СМИ. Встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель с представителями СМИ. Posted by Офис Президента Украины on Sunday, August 22, 2021 Напомним, в Киеве прошли переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского.