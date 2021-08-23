Президент США Джо Байден назвал условие для введения санкций против "Талибана". По его словам, все будет зависеть от поведения талибов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Кроме того, глава американской администрации отметил, что пока радикальное движение не делал действий, направленных против сил США, и "пока в целом придерживался" обещания не препятствовать доступу американцев в аэропорт Кабула. Он ответил на вопрос, есть ли возможность введения санкций против талибов: "Мой ответ: да, это зависит от поведения (участников" Талибана ", — ред.)". Напомним, талибы готовятся к штурму Панджшерском долины. Ранее лидер "Талибана" прибыл в Кабул для проведения переговоров о создании правительства.