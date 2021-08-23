Третья доза вакцины Pfizer значительно снижает риск заражения коронавируса по сравнению с теми, кто привился дважды. Речь идет о людях в возрасте 60 лет и старше. Такие результаты израильского исследования, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. В указанной возрастной группе иммунитет от инфекции через 10 дней после бустерного укола был в четыре раза лучше, чем после двух прививок, сообщили в Минздраве Израиля. При этом дополнительную прививку обеспечило в пять-шесть раз мощнее защита от серьезного течения болезни и госпитализации. Полученные данные совпадают со статистикой, на прошлой неделе предоставил поставщик медицинских услуг Maccabi — одна из организаций, которая уже применяет бустерные вакцины. Напомним, премьер-министр Израиля получил третью прививку против коронавируса. Ранее в ВОЗ заявили, что сейчас бустерные прививки против коронавируса не нужны.