Каждый год 23 августа украинцы отмечают День Государственного Флага Украины. Это один из самых главных праздников украинской государственности основал в 2004 году президент Леонид Кучма, издав соответствующий указ.

Но, как пишет НАРОДНАЯ ПРАВДА , история желто-синего украинского флага уходит в глубину веков.

Современный украинский флаг происходит от герба Галицко-Волынского княжества — золотого льва в синем фоне, который появился во второй половине XIII века. О том, что сочетание сине-желтых цветов свойственно Украины, свидетельствует тот факт, что Даниил Галицкий, основывая в честь своего сына Льва город Львов (первое упоминание 1256), подарил его жителям герб, на котором изображен золотой лев на синем фоне.

Первое документальное подтверждение использования желтого и синего цветов как государственной символики датируется 22 марта 1918, когда Центральная Рада приняла Закон, которым утвердила сочетание желтого и голубого цветов как флага Украинской Народной Республики.

После провала путча в Москве 23 августа 1991 отдельные народные депутаты внесли желто-голубой украинский флаг в сессионный зал парламента.

28 января 1992 Верховной Радой Украины был принят закон о Государственный Флаг Украины. Сейчас существует много толкований цвета нашего флага. Распространенным является трактовка синего как символа мирного неба, а желтого — символа пшеницы, а потому мирного труда и достатка.

В 2009 году президент Виктор Ющенко начал ежегодную официальную церемонию поднятия флага 23 августа по всей Украине. В этот день в честь Дня Государственного Флага проводят торжественные мероприятия.

Сегодня также состоится церемония торжественного поднятия Государственного Флага Украины у здания Киевского городского совета и в районах Киева.

А ГП «Укроборонпром» разработал ряд новых систем для повышения эффективности украинской артиллерии, которые украинские оружейники продемонстрируют 24 августа на военном параде ко Дню Независимости.