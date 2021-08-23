В Украины 23 августа отмечается День Государственного Флага. В этот день национальный флаг подняли на флагштоки во всех городах страны. В Киеве подняли самый большой флаг Украины на дрона — площадью 309 квадратных метров. Украинские дипломаты показали невероятное видео из разных стран мира. В крупных городах мира представители местных украинских общин Вместе с дипломатами развернули 30-метровые государственные флаги Украины. Флаги Украины появились в разных странах мира в знак единения и празднованию 30-й годовщины Независимости Украины и Дня Государственного Флага Украины. Как отмечают в Министерстве иностранных дел, сине-желтые флаги появились в 30 крупных городах по всему миру и в местах расположения ключевых международных организаций. В частности, были развернуты украинские флаги в столицах Европы, в Северной Америке, на юге Африки, в древнем городе Петра в Иордании, на побережье залива и в Мексиканском долине Теотиукан, в Древнем храмовом комплексе Баальбек в Ливане, в комплексе небоскребов в Азербайджане. Украинский флаг парил в небе Греции на воздушном шаре над озером пластырь, а также был поднят флаг на самом высоком здании в Загребе.

Украинские флаги подняли в 30 странах мира Был поднят флаг над Верховной Радой в Киеве, а также в географическом центре Украины — в Черкасской области. Интересные факты о Украинский государственный флаг Официально государственным символом Украины сине-желтый флаг стал 18 сентября 1991 года. В этот день Верховная Рада Украины утвердила соответствующее постановление. Стоит отметить, что 23 августа 1991 украинский флаг впервые внесли к стенам Верховной Рады. Праздник в честь Дня Государственного Флага Украины 23 августа был установлен в 2004 году Указом второго президента Леонида Кучмы. В 2009 году третий президент Украины Виктор Ющенко внес изменение в этот указ и учредил официальную церемонию поднятия флага 23 августа. Крупнейший украинский флаг развернули в Днепре в 2016 году. Его размер составил 40 на 60 метров. Впервые использование желтого и синего цветов были задокументированы на гербе Львовской земли в 1410 году. На гербе был изображен желтый лев, который сходит на скалу голубого цвета. Напомним, ранее мы писали о том, как можно оригинально поздравить с Днем Государственного Флага Украины. А также мы рассказывали о том, что в оккупированном Крыму перед Днем Независимости в небо подняли флаг Украины.