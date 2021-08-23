Президент України Володимир Зеленський в ході форуму «Україна 30» розповів, як в країні святкуватимуть День незалежності. Уже відомо, що святкові заходи триватимуть з 22 по 24 серпня.

За цей час в Україні пройде понад 150 заходів, приурочених до 30-річчя незалежності України.

За тиждень до Дня Незалежності в Україну потрапить оригінал Конституції Пилипа Орлика. Українці зможуть побачити її з 16 серпня в Софійському соборі.

22 серпня українці вшанують пам’ять тих, завдяки кому незалежність збереглася в 2014 році: учасники АТО, добровольці, медики, волонтери.

В цей же день за участю президента відбудеться вручення нагороди «Національна легенда України». Її будуть присуджувати громадянам за видатні особисті заслуги в становленні незалежної України, зміцнення її державності, захисту Вітчизни та служінні українському народу.

23 серпня — День державного прапора України. Урочистості пройдуть у всіх областях країни.

Також в цей день відбудеться саміт ініціативи президента України «Кримська платформа». Захід складатиметься з чотирьох панелей на теми: політика невизнання і санкцій; виклики безпеки; захист прав людини в тимчасово окупованому Криму; відновлення прав кримськотатарського народу.

На 23 серпня заплановано святковий концерт для лідерів держав в Національній опері України за участю легенд опери і балету.

24 серпня на центральній вулиці столиці відбудеться святковий парад Збройних сил України. Заплановані заходи за участю представників і техніки всіх сил сектора безпеки і оборони України та країн-партнерів. Також відбудеться концерт італійського співака Андреа Бочеллі.

Увечері 24 серпня на НСК «Олімпійський» розпочнеться святкове шоу «Незалежність в нашій ДНК. День незалежності країни».

Як повідомлялося раніше Міністерство оборони не відмовився від ідеї поставити жінок-військовослужбовців на каблуки під час параду на честь Дня незалежності, при цьому відомство визнало, що минула взуття була незручною.