Среди продуктов, которые позволяют всему организму оставаться молодым и здоровым, всего три чемпиона. И, к счастью, они доступны буквально всем. Эти продукты могут сохранить молодость естественным и вкусным путем, рассказала нутрициолог Екатерина Йенсен в своем Instagram. Три продукта для молодой и здоровой кожи лица Стебли сельдерея Богатый витамины А, В1, В2, В6, В9, С, магний, железо, фосфор, фенолокислоти и аминокислоты. Чем хороши: очищают и выводят лишнюю жидкость из организма. Сок стеблей сельдерея олужуе и обладает противовоспалительным эффектом. Кроме этого, сельдерей предотвращает и помогает в лечении повышенного артериального давления, нарушений сна и даже рака. Дополнительный бонус: относится к афродизиаков, поэтому повышает либидо у обоих полов. А также благотворно влияет на состояние кожи. Сколько 400-500 мл сока два раза в неделю или чаще. Сельдерей отлично подходит для салатов и горячего. Никаких растворимых суррогатов: врач рассказала, какой кофе опасен для здоровья

Стебли сельдерея позволяют очистить организм (фото: pexels.com) арбуз Богатый: Ликопин, бетакаротином, еллацин, масса различных витаминов и минералов, вода. Чем хорош: насыщает тело жидкостью. Каротиноиды защищают нашу кожу, а витамины С и В2 борются со свободными радикалами. Арбуз помогает при отеках, выводит шлаки и токсины из организма, кожа становится чистой и сияющей. Семена богаты белком, минералами и полезными жирными кислотами. Дозировка: по желанию. Ешьте арбуз в сезон. Кроме йогуртов: врач рассказала, как наладить микрофлору кишечника натуральным способом

В соке арбуза масса полезного (фото: pexels.com) Сливочное масло Богатый: витаминами А, Д, Е, CLA (линоленовая кислота), полезными жирами. ВАЖНО: имеется в виду масло Органик / био, которое получено из молока коров, гуляли на свободе и щипали травку. Чем хорошо: богатое полезными жирами всех видов, обладают противовоспалительным эффектом и помогают иммунной системе. Все необходимые омега-3, омега-6 и арахидоновая кислота находятся в нем в идеальном балансе. Масло благотворно влияет на нервную систему, мозг и кожу. CLA помогает строить мышцы вместо жира. Также помогает усвоить кальций. Единственное но: две последних свойства теряются при пастеризации. Сколько: сколько совесть позволит. Но не более 250 гр в неделю. Ранее нутрициолог рассказала об ошибках в питании во время церковного поста.