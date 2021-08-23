"Талибан" объявил дату для вывода войск США из Афганистана. Этом 31 августа 2021 года. Об этом заявил представитель движения "Талибан" Сухейль Шахин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News. По его словам, США и Великобритания не получат дополнительное время для проведения эвакуации, в противном случае могут быть последствия. "Это красная линия. Президент Байден объявил, что 31 августа они выведут все вооруженные силы. Поэтому, если они продолжат (присутствие), это означает, что они расширяют оккупацию, хотя в этом нет необходимости", — сказал Шахин. Напомним, Байден назвал условие для введения санкций против "Талибана". Отметим, лидер "Талибана" прибыл в Кабул для проведения переговоров о создании правительства.