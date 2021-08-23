Сальма Хайек любит удивлять своих фанатов волшебными фото, где демонстрирует, что она по-прежнему выглядит молодо и свежо. Новое из них появилось в блоге звезды дни. Сальма показала снимок, сделанный на отдыхе. Она делает Селфи на фоне гор и роскошных бассейнов. Одета знаменитость ярко и по-летнему: в голубую блузку, которую дополнила очками cat eyes. Популярная актриса не стала делать макияж и от укладки отказалась. Но ее натуральная красота и без того покорила фанатов. Лицо Сальмы, которое с годами словно не меняется, вызвало восторг среди ее фанатов. "Просто чудо", "Ты такая красивая", "Просто замечательная", "Это законно — быть такой красивой?", — пишут они. К слову, Хайек не раз признавалась, что ее красота — это результат тщательного и грамотного ухода. А вот к пластическим хирургам она обращаться не спешит. Потрясающая: Деми Мур захватила сеть красотой старшей дочери-именинницы

Сальма Хайек на новом фото (фото: instagram.com/salmahayek) Недавно Сальма представила свою новую работу. Она снялась в продолжении "Вечных". Образ, созданный для Сальмы, также отлично подчеркнул, в какой прекрасной форме находится 54-летняя актриса.