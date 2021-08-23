Президент Украины Владимир Зеленский во время открытия саммита Крымской платформы подчеркнул важность вопроса оккупации полуострова. По словам главы государства, этот вопрос не может исчезнуть из международной повестки дня еще на 7 лет. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию мероприятия. "Мы не проводим этот саммит ради очередного саммита. Вопрос Крыму не должно исчезнуть с международной повестки дня еще на 7 лет", — сказал он. Напомним, Зеленский во время саммита также заявил, что аннексия Крыма ставит под сомнение эффективность международной системы безопасности.