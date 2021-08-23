Саммит Крымская платформа стартовал в Киеве. К участию в мероприятии присоединились представители более 40 стран, открыл мероприятие президент Украины Владимир Зеленский. Подробнее о ходе мероприятия и основные заявления участников — в материале РБК-Украина ниже. Владимир Зеленский "Я искренне поздравляю все 46 делегаций участников первого саммита Крымская платформа. Я был бы счастлив видеть вас в Украине не только из такой повод. Семь лет в моей государства Россия аннексировала полуостров Крым, его площадь больше чем некоторые страны мира. Нашу территорию аннексировала одна из государств Совбеза ООН ", — обратился Зеленский к участникам саммита. "С начала оккупации Москва втрое увеличила свое военное присутствие на полуострове … Крым превратился в территорию, где грубо и системно нарушаются права и свободы людини..Окупация Крыму ставит под сомнение эффективность всей международной системы безопасности. Без восстановления доверия к ней ни одно государство не может быть уверена, что не станет следующей жертвой оккупации территории ", — подчеркнул глава государства. Зеленский отметил, что временная оккупация Крыма Россией длится уже 2741 день. "Слишком много времени потеряно, к сожалению. Мы больше не должны терять ни одного дня. Украина начинает писать новую главу в истории украинского Крыма — это глава о деоккупации, ведь деоккупация это моя конечная цель. Мы не проводим этот саммит ради очередного саммита, Вопрос Крыму не должно исчезнуть с международной повестки дня еще на 7 лет ", — добавил он. "Оккупация началась в Москве, деоккупации мы начнем в Киеве", — отметил Зеленский, выразив надежду, что 23 августа 2021 станет началом деоккупации полуострова. Дмитрий Разумков "РФ отделила материковую часть Украины от Крыма колючей проволокой и блокпостами, но она никогда не разделит людей, которые живут здесь и там, потому что это единый народ. Я призываю объединиться вокруг усилий, которые делает Украина … Побеждать любые вызовы мы можем только вместе ", — сказал спикер украинского парламента Дмитрий Разумков в ходе открытия саммита. Денис Шмыгаль Глава украинского правительства Денис Шмыгаль в ходе открытия саммита отметил, что Украина понесла огромные потери от оккупации Крыма, по оценкам экспертов речь идет о порядка 100 млрд долларов. "Одна из глобальных проблем — Крым находится на грани экологической катастрофы. Домашняя миллионов украинский превращается в военную базу и режимный объект. Крым является украинским и мы никогда не признаем Крым утраченной территорией", — подчеркнул он. Дуда "Поляки вас понимают, вашу ситуацию, чувства, вы можете рассчитывать на нашу поддержку. Мы не признаем нелегальной оккупации Крыма Россией. Сегодняшняя встреча для нас возможностью сказать четко — вопрос Крыму не является для нас равнодушным", — отметил президент Польши Андрей Дуда. Шарль Мишель Председатель Европейского совета Шарль Мишель в своем выступлении отметил, что ЕС не признает аннексию Крыма Россией и дальше будет выступать против нарушения международного права. "Позиция по Крыму должна оставаться на высоком уровне. Необходимо сохранять мировой порядок и мы должны привлекать широкую международную поддержку Украины относительно непризнания аннексии Крыма. Милитаризация Крыму вызывает беспокойство", — отметил он. майя Санду Президент Молдовы Майя Санду в своем выступлении отметила, что Крым — это Украина и Молдова поддерживает резолюцию о неделимости территории Украины. "Мы не собираемся поддерживать исторические диспуты, мы хотим выйти на новые справедливые отношения. Мы хотим дойти до создания единого пути к будущему, которое будет постоянным, мирным, процветающим", — сказала она. Валдис Домбровскис Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис также начал свое выступление с тезиса о том, что Крым — это Украина. "ЕС поддерживает дипломатические усилия Украины по возврату вопрос Крыма на международную повестку дня. Мы наложили ограничительные меры против РФ из-за оккупации Крыма. Мы понимаем сложную ситуацию, которая произошла в Крыму. Международном обществу не хватает доступа к Крыму", — отметил он. Он также добавил, что с 2014 года ЕС предоставил Украине более 60 млрд евро.