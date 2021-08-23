Известный кулинар Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить в домашних условиях соус песто. Это самый популярный итальянский соус, который чаще всего используют для пасты. Но, по словам Клопотенко, песто можно добавлять и в другие блюда. Рецепт соуса песто Евгений Клопотенко опубликовал на своем канале в YouTube. Ингредиенты для приготовления соуса Песто: 50 г базилика 2 ст. л. кедровых орехов 60 мл оливкового масла 2 ст. л. тертого пармезана 1-2 зубчика чеснока сок ½ лимона 1 щепотка соли спагетти № 7 томаты по вкусу Как приготовить соус Песто в домашних условиях — пошаговый рецепт Хорошо помойте базилик и отделите листья, их нужно 50 г. Стебли лучше совсем не использовать, ведь они дадут горечь. Выложите листочки в ступку. Влейте 60 мл оливкового масла. Я советую выбрать масло с не очень интенсивным вкусом, так как оно может забить собой весь вкус. Также можно взять и подсолнечное, но это будет уже не совсем тот соус. Выжмите в ступку сок половины лимона. Имя его не обязательно, но лично мне нравится и небольшая кислинка, которую он придает соусу. Очистить 1-2 зубчика чеснока и добавьте в ступку к листочков базилика. Всыпьте в ступку примерно 2 ст.л. кедровых орешков и щепотку соли. Добавьте 2 ст. л. тертого пармезана. Я купил сразу натертый сыр, но вы можете купить кусочек и самостоятельно натереть на мелкую терку. Тщательно перебейте в ступке все ингредиенты, пока соус не приобретет однородную консистенцию. Если же вы хотите использовать блендер вместо ступки, сделайте все то же самое. Выложите все ингредиенты в чашу и перебейте блендером до получения желаемой консистенции соуса. Сварите пасту по инструкции на упаковке, я варил 7 минут, и добавьте соус песто по вкусу. Томаты нарежьте ломтиками и тоже добавьте к пасте.

Как приготовить соус песто в домашних условиях — рецепт от Евгения Клопотенко Напомним, ранее мы писали о том, что народный кулинар назвал блюда, которые должен попробовать каждый украинец. А также рассказывали о том, что Клопотенко раскрыл секрет вкусных кабачковых оладьев.