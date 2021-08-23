Катя Осадчая и Юрий Горбунов с головой окунулись в нелегкие, но приятные родительские хлопоты -19 августа во пары родился второй общий ребенок. Долгожданный сынишка появился в одном из частных столичных роддомов, а роды были парнерсьскимы — гордый и растроганный отец даже перерезал пуповину! Теперь мама и малыш дома, а домочадцы помогают им в нелегком деле — ухаживать за новым крохотным членом семьи, который приковал к себе все внимание. Так, Юрий в Instagram показал трогательную встречу двух братьев — маленького Ивана и его новорожденного братика. В кадре — старший мальчик аккуратно и бережно гладит по голове лежащего на кровати малыша, который прикрылся крохотными ручками. Примечательно, что пара перестала скрывать лицо Вани — поклонники пришли к выводу, что он очень похож на звездного отца. "Привет, брат! Наши ребята знакомятся!" — подписал он полон нежности и заботы кадр, добавив хэштеги, адресованные жене — "люблю" и "спасибо".

Юрий показал трепетную встреча двух своих сыновей (фото: instagram.com/gorbunovyuriy) Поклонники забросали Юрия комплиментами, поздравлениями и вопросами — их интересовало, как супруги назвали ребенка. Какие у вас хорошие сыновья Ну надо же, старшенький хмурит носик, как папа! Милоти Какой момент! Как мило Какой классный старший с малышом Какая нежность! Такое трогательное фото! Между тем Юрий активно готовится к празднованию Дня Независимости Украины и активно участвует в репетициях к праздничному масштабного концерта и парада. На его странице появились первые фото — с Софией Ротару, Лилией Подкопаевой, Русланой и военным оркестром.

Юрий Горбунов активно готовится к 30-летию независимости Украины (фото: instagram.com/gorbunovyuriy) К слову, Юрий со старшим сыном к выписке Кати подготовили дома настоящий сюрприз для нее, который растрогал новоиспеченную многодетную маму.