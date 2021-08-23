Зависимости Европы от российского газа через "Северный поток-2" не будет. Это заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС. Глава МИД РФ также заявил, что доверие России ко многим европейским партнерам в сфере энергетики серьезно подорвана. Лавров напомнил, что в мае 2019 специально под проект газопровода "Северный поток-2" в ЕС были приняты поправки в газовую директиву Третьего энергопакета. Напомним, что Украина рассчитывает на мероприятия ЕС для противодействия запуска "Северного потока-2", о чем заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.