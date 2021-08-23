Сегодня, 23 августа российско-оккупационные войска нарушили режим "тишины" три раза. Боевики открывали огонь, минировали территории и запускали беспилотник Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС. Так, недалеко Водяного, что у Донецка, оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра. Кроме этого, у Широкино враг с помощью БПЛА типа "квадрокоптер" совершил дистанционное минирование территории. Также в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Указано, что среди украинских военных боевых потерь в результате вражеского огня нет. В ООС добавляют, что украинские военные открывали огонь в ответ на обстрел боевиков. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ. Между тем к операции Объединенных сил были привлечены и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты ДСНС Украины разминировали 1 гектар территории и передали на уничтожение 56 взрывоопасных предметов. Напомним, стало известно имя украинского военного, погибшего на Донбассе в результате обстрелов боевиков.