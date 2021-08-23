Есть люди, которые всегда чувствуют себя голодными. Какие же могут быть причины и на что обратить внимание, чтобы исправить ситуацию? Нутрициолог Ольга Усенко в Instagram рассказала, что может скрываться за хроническим чувством голода. Первый блок причин кроется в вашем непонимании рациона: 1. Недостаток белка — белок играет важную роль в контроле аппетита, регулируя гормоны голода. По этой причине вы можете часто испытывать чувство голода, если не едите его в достаточном количестве.

Иллюстративное фото (www.pexels.com) 2. Мало жиров в рациони3. Много быстрых углеводов — в рафинированных углеводах не хватает клетчатки и они вызывают колебания уровня сахара в крови, что является основной причиной того, что при употреблении слишком большого количества углеводов может вызвать ощущение голоду.4. Мало клетчатки в рационе — она помогает чувствовать сытость и насыщения довше.5. Недопивают воду — ощущение жажды организм показывает как чувство голода, поэтому если почувствовали голод, для начала выпейте воды.

Иллюстративное фото (www.pexels.com) 6. Вы пьете много калорий — жидкая пища (латте, фреши) не так сильно влияет на ощущение сытости, как твердая ижа.7. Частые приемы алкоголя — алкоголь провоцирует чувство голоду.Другий блок причин связан с образом жизни: 8. Вы плохо и мало спите — нехватка сна влияет на гормоны, и на гормон голода в том числи.9. Вы или едите на ходу, или вас постоянно что-то отвлекает от этого процесса — в такие моменты мы теряем связь с чувством сытости и голода, а мозг не понимает, поели мы или ни.10. Много тренировок — интенсивные тренировки могут провоцировать частые приступы голода.

Иллюстративное фото (www.pexels.com) 11. Стресс — это причина, по которой вы можете часто чувствовать голод. Стресс повышает уровень кортизола и это влияет на все системы в организми.12. Быстрый прием пищи — любой процесс требует фокусировки, чтобы правильно распознать изменения и дать сигналы всей системе. Напомним, что ранее диетолог Ольга Безуглая рассказала о правильный рацион при мигрени.