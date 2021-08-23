Популярная певица и капитан "звездной сотни" шоу "Поют все!" Наталья Могилевская предложила новые первые строки государственного гимна вместо "ще не вмерла Украина и слава, и воля". О том, как могла бы могла зазвучать главная праздничная песня нашего государства, артистка сказала за кулисами грандиозного шоу "С Днем рождения, Украина!", Которое зрители канала "Украина" увидят 24 августа в 17:40. Почему Могилевская хочет изменить гимн Украины? На самом деле, никакого "злого" умысла певица не имеет. И никого не заставляет менять текст гимна. "Я все делаю для того, чтобы дети Украины были творческими и получали образование именно в моих руках. А еще у меня есть такая мечта — я хочу, чтобы Украина стала настолько счастливой, чтобы мы вынуждены были изменить первые строки гимна и пели:" Будет вечно жить будет вечно сиять и расцветать наша прекрасная и невероятная Украины ", — поделилась Могилевская на съемочной площадке.

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya) Кроме того, звезда рассказала, времена за 30 лет независимости нашей страны считает наиболее знаковыми для себя. "Мне кажется, лучшими годами были 90-е, вернее конец 90-х и начало 2000-х годов. Ведь на них пришелся расцвет украинского шоу-бизнеса. Именно тогда впервые проходили огромные концерты, выходили мои первые альбомы, впервые приезжали к нам западные звезды … То есть было рождение новой украинской волны и нового шоу-бизнеса, который мы создавали собственноручно ", — призналась звезда.

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya) Однако певица уверена, за все эти 30 лет она со своими коллегами по цеху сделали все, чтобы украинская песня и культура становились с каждым годом лучше, и сегодня нам есть чем гордиться. "Украинский шоу-бизнес пережил несколько взрывов. Первые были в 90-х годах. Но тогда мы не знали технологий — делали все сердцем. А сегодня у нас целая машина шоу-бизнеса — есть библии, технологии, форматы. Поэтому эта машина начинает создавать огромное количество артистов! И последние несколько лет, после революции, безусловно найвибуховиши, потому что начало появляться много украиноязычных артистов ", — рассказала она.

Наталья Могилевская (фото: пресс-служба канала "Украина") Добавим, что в праздничном шоу "С Днем рождения, Украина!" приняли участие такие звезды, как VERKA SERDUCHKA, Оля Полякова, Олег Винник, NK, MONATIK, Павел Зибров, TAYANNA, Руслана, Арсен Мирзоян, DZIDZIO, KAZKA, ВВ, беz ОГРАНИЧЕНИЙ, Go A и другие. Ранее мы писали, что Сергей Притула растрогал семейным патриотическим фото. Смотрите невероятное видео из 30 стран мира в День Государственного Флага Украины.