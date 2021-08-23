Международный валютный фонд (МВФ) начал распределение дополнительной эмиссии специальных прав заимствования (SDR) на 650 млрд долларов. Украина получит с них 2700000000. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора-распорядителя МВФ Кристалина Георгиеву. "Крупнейший в истории распределение SDR-около 650 млрд долларов-вступает в силу сегодня", — цитирует пресс служба МВФ Георгиеву. По ее словам, это распределение обеспечит дополнительную ликвидность глобальной экономической системы и станет сильнейшим стимулированием, которое при разумном использовании позволит бороться с беспрецедентной кризисом. Кроме того, отметила Георгиева, эти ассигнования пополнят валютные резервы стран и уменьшат их зависимость от более дорогих внутренних или внешних долгов. Она напомнила, что SDR распределяются между странами пропорционально их долям квот в МВФ. В рамках этой программы Украина получит 2700000000 долларов. Напомним, по данным Минфина, наибольшие выплаты по госдолгу ждут в сентябре 2021 — 104 900 000 000 гривен, в т.ч. по внутреннему долгу — 23500000000 гривен, по внешнему — 81400000000 гривен. Отметим, в правительстве и НБУ, еще не решили, на что потратить 2700000000 долларов, которые МВФ должен безвозмездно перечислить Украине в августе 2021 года.